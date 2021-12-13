نتائج "القرعة المعادة" لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

أسفرت القرعة المعادة لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات من العيار الثقيل.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سالزبورغ - بايرن ميونخ

سبورتينغ - مانشستر سيتي

بنفيكا - أياكس أمستردام

تشيلسي - ليل

أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد

فياريال - يوفنتوس

إنتر ميلان - ليفربول

باريس سان جيرمان- ريال مدريد

وشهدت القرعة 4 أحداث استثنائية، إذ غاب عن دور الـ16 لأول مرة منذ نحو 21 عاما، فريق برشلونة الكتالوني، بعد فشله في تخطي دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

فيما عاد إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي بعد غياب 10 سنوات وتحديدا منذ موسم 2011-2012.

وكما جرت العادة سيتواجد كل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في دور الـ16 لكن مع فريقين غير برشلونة وريال مدريد لأول مرة.

يذكر أن قاعدة "أفضلية الهدف خارج الديار" التي تم تطبيقها لـ56 عاما، لن يتم استخدامها بعد الآن.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وخاضت قرعة دور الـ16 أربعة فرق من إنجلترا، في مشاركة هي الأكبر من أي بلد آخر، فيما تأهل ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخه.

وقسمت الفرق المتأهلة إلى قسمين:

القسم الأول الفرق المتصدرة للمجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والقسم الثاني للفرق المتأهلة في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتنغ لشبونة وفياريال.

مواعيد مباريات دور الـ16:

وحدد "اليويفا" مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15 و16، 22 و23 فبراير المقبل.

فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8 و9، 15 و16 مارس 2022.

موعد قرعة ربع النهائي:

بعد حسم هوية المتأهلين لدور الـ8، سيجري "اليويفا" قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في 18 مارس 2022.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خطأ فادح خلال سحب القرعة في وقت سابق اليوم.

نتيجة القرعة

