جوارديولا يكشف موقفه من إعادة قرعة دوري الأبطال

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا، وإصابات كورونا التي تضرب فرق البريميرليج.



وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، قبل مواجهة ليدز يونايتد غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "ستعاد القرعة مرة أخرى، وأعتقد أنه أمر عادل".



وتابع: "حدث خطأ، وهذا أمر وارد حدوثه، عليك إعادة القرعة حتى لا نعاني من الشكوك.. تحدث مثل هذه الأشياء أحيانًا من اللاعبين والمدربين، لذا أحيانًا قد يخطئ الاتحاد الأوروبي أيضًا".



وأردف: "سننتظر كما قلت دائما.. أنا أكثر من راضٍ عن هذا الأمر، أعتقد أن من المنطقي إعادة القرعة.. كل المنافسين أقوياء، يقول البعض إن أحدهم أفضل من الآخر، لكن مواجهة كل المنافسين صعبة".



مباراة ليدز



وتطرق إلى مواجهة ليدز يونايتد، قائلا: "ليدز من أصعب الخصوم، المباراة تمثل تحديًا.. لا أعتقد أن ليدز فقد معاييره، أعرف أن (باتريك) بامفورد كان مصابًا، لكن مارسيلو (بيلسا) لا يشتكي أبدًا.. وعلينا التأقلم".



وأضاف: "سيلعبون بطريقة لم نعتد عليها في هذه النوعية من المباريات.. وفي نفس الوقت نخوض المباراة على ملعب الاتحاد، ونعرف أن الكثير من الجماهير ستتواجد، ونرغب في تقديم مباراة جيدة غدًا".



وبخصوص لاعبه جاك جريليش، قال جوارديولا: "لا يحتاج للقيام بشيء ما مختلف، ما يقدمه جيد بالفعل.. سيواصل التدرب في ظل وجود العديد من اللاعبين الجيدين".



وأردف: "يعتقد أنه يتوجب عليه تسجيل أهداف رائعة في كل مرة، لكنه لا يحتاج إلى ذلك.. كل ما يحتاج إليه هو مواصلة تقديم ما يقدمه، والباقي سيأتي مع الوقت".



واستكمل: "يتحصل على الفرص للتسجيل في كل مباراة، وسيسجل يومًا ما.. كان من الممكن أن يحرز هاتريك أمام واتفورد، وسيحظى بهذه الفرصة مرة أخرى".



وعن إصابة بعض لاعبي البريميرليج بفيروس كورونا، وضرورة الحصول على اللقاح، أجاب: "بالطبع، الأطباء طالبوا بذلك، ومعظمنا تلقى اللقاح، ويتوجب على اللاعبين القيام بذلك.. علينا الحذر والحفاظ على التباعد".