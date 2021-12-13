شمخاني: هزيمة اليمن وعزيمة "حزب الله" و"مقاومة غزة" أمثلة على التغيير بالمنطقة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، أن هناك تغيرا أمنيا في المنطقة أحدثته ثلاثة عوامل وهي هزيمة اليمن، وعزيمة رجال "حزب الله" للحفاظ على الردع، وظهور غزة كقوة مهمة ضد الكيان الصهيوني.

وقال شمخاني:" إن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة هو بسبب فشل سياساتها في العراق وأفغانستان وغرب آسيا؛ يأتي استمرارا لتقليص هيمنة أمريكا في العالم، وتركيزها على مواجهة روسيا والصين".

وأضاف :"أن من أهم التطورات في هذه الفترة هو فشل استراتيجية الضغوط القصوى للولايات المتحدة وحلفائها على إيران".

وتابع شمخاني:" إن جميع هذه المتغيرات والصفعة القوية التي وجهتها إيران للولايات المتحدة في عين الأسد، أثبتت شرعية سياسات إيران الإقليمية، كما وفرت الأرضية لتقليص التواجد الأمريكي في المنطقة وانسحابه منها".