مهاجم برشلونة أغويرو سيعتزل كرة القدم

قالت صحيفة "إل بريوديكو" الإسبانية، اليوم الاثنين، "إن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع بعد التقييم الطبي الذي أُجري مؤخراً لحالة قلبه، فيما رفض فريق برشلونة الإسباني التعليق على هذا الخبر .

من جانبها أكدت وكالة "رويترز" أن النادي يجهز حفل وداع بعد غد الأربعاء، ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ 33 عاما الستار على مسيرته في عالم الكرة المستديرة.

ويُشار إلى أنه انضم مهاجم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعدها أن أغويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته الصحية.

وكان قال فريق برشلونة في نوفمبر الماضي: "بأن أغويرو خضع لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروجادا، ولن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي".

جدير ذكره أن أغويرو شارك في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.