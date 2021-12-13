ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" العديد من الموضوعات المهمة للمتابعين بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين، مقابل الليرة السورية، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم عدد كبير من المتابعين.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، اليوم الإثنين 13 ديسمبر2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3505 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

أسعار باقي العملات في سوريا

سعر اليوروالأوروبي

ارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، مسجلا 3962 ليرة للشراء، و4006 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4643 ليرة للشراء، و4699 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 932 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 951 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 11565 ليرة للشراء، و11706 ليرات للبيع.