النتائج المعادة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تيجة القرعة المعادة لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات من العيار الثقيل.

النتائج المعادة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

ونقدم إليكم في المقال التالي نتائح قرعة ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سالزبورغ النمساوي - بايرن ميونخ الألماني

سبورتينغ لشبونة البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - أياكس أمستردام الهولندي

تشيلسي الإنجليزي- ليل الفرنسي

أتلتيكو مدريد الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي

فياريال الإسباني - يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي - ليفربول الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني

النتائج المعادة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

وشهدت القرعة العديد من الأحداث الاستثنائية، إذ غاب عن دور الـ16 لأول مرة منذ نحو 21 عاما، فريق برشلونة الكتالوني، بعد فشله في تخطي دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

فيما عاد إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي بعد غياب 10 سنوات وتحديدا منذ موسم 2011-2012.

ويذكر أن قاعدة "أفضلية الهدف خارج الديار" التي تم تطبيقها لـ56 عاما، لن يتم استخدامها بعد الآن في الأدوار الإقصائية.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وخاضت قرعة دور الـ16 أربعة فرق من إنجلترا، في مشاركة هي الأكبر من أي بلد آخر، فيما تأهل ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخه.

وقسمت الفرق المتأهلة إلى قسمين:

القسم الأول الفرق المتصدرة للمجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والقسم الثاني للفرق المتأهلة في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتنغ لشبونة وفياريال.

