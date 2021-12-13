سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين، سعر الدولار ليبيا والذي شهد استقرارا مقابل الدينار الليبي، في السوق السوداء في معاملات اليوم الإثنين في ليبيا .
سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.95.25 دينار.
سعر اليورو في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.57 دينار.
سعر الجنيه الاسترليني في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.
سعر الدنيار التونسي في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار ليبي.
سعر الجنيه المصري في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار ليبي.
سعر الدينار الاردني في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار ليبي.
سعر اليورو في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021
وسجل سعر صرف اليورو 5.20 دينار ليبي للبيع و5.18 دينار ليبي للشراء