سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين، سعر الدولار ليبيا والذي شهد استقرارا مقابل الدينار الليبي، في السوق السوداء في معاملات اليوم الإثنين في ليبيا .

سعر الدولار في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.95.25 دينار.

سعر اليورو في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.57 دينار.

سعر الجنيه الاسترليني في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.60 دينار.

سعر الدنيار التونسي في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار ليبي.

سعر الجنيه المصري في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار ليبي.

سعر الدينار الاردني في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار ليبي.

سعر اليورو في ليبيا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

وسجل سعر صرف اليورو 5.20 دينار ليبي للبيع و5.18 دينار ليبي للشراء