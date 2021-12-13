يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري، بشكل مستمر العديد من ترددات القنوات المختلفة وخاصة قنوات الاطفال والرياضة وغيرها، واليوم نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات .

التردد الجديد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

وقد شهدت محركات البحث في جوجل عمليات بحث كبيرة حول تردد قناة الزمالك الجديد 2022 لمتابعة ومشاهدة مباريات نادي الزمالك المصري سواء في الدوري المحلي المصري أو في دوري ابطال افريقيا.

التردد الجديد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

قناة الزمالك

وحققت القناة نسب مشاهدة عالية وقد تفوقت على العديد من القنوات الرياضية مما دفع البعض للحرص على ضبط تردد القناة والتي تمتاز بجودة عالية.

وتعد قناة الزمالك احدى القنوات المصرية الخاصة لمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، والتي أصبحت مشاهدة كافة البرامج والأخبار المتعلقة بالرياضة، والتي يتم بثها على القناة وذلك بعد تعديل جهاز الرسيفر على تلك الترددات للحصول على إشارة قوية وجودة عالية، وهي كالتالي:

التردد الجديد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات:

- تردد القناة: 11449

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات:

- التردد: 12092

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

- معدل الترميز: 27500

- التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات:

- تردد القناة: 11595

- معامل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: “قد يظهر اسم القناة باللغة الإنجليزية على الرسيفر الخاص بك فيكون كالآتي Zamalek SC TV”.

التردد الجديد لقناة الزمالك 2022 على نايل سات

برامج قناة الزمالك:

- نهارك أبيض: يُقدم بواسطة مجموعة من المقدمين مثل نيرفانا العبد، والممثل والمذيع محمد طارق لإضافة إلى إنجي يحيى، ويتم عرضه من يوم السبت حتى الخميس من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية مساءاً.

- برنامج “أخبارنا”: تجتمع فيه كلا من نيرة الأحمر وفرح على لتقديمه كل يوم من السادسة حتى السابعة والنصف مساءًا.

- “فن وهندسة”: المشرف على التقديم هو اللاعب أحمد عفيفي وذلك في يوم الاثنين والثلاثاء من 9 حتى 11 مساءاً.

- برنامج “التالتة يمين”: يُعرض من قبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق عبد الواحد السيد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء إلى الأحد من الساعة التاسعة إلى 10:45 مساء كل ليلة.