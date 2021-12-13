مصادر بالمقاومة: الفصائل بغزة ستُجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة

كانت ولا زلت المقاومة الفلسطينية هي الدرع الحصين للشعب الفلسطيني، ففي كل المواجهات مع الاحتلال وليس أخرها "سيف القدس" أثبتت أنها قادرة على رد كيد العدو الصهيوني، الذي يسعى جاهداً للنيل من هذه المقاومة الباسلة ومن الشعب الفلسطيني المعطاء..

مرة أخرى تثبت المقاومة أنها الأجدر والأقوى على قيادة المرحلة، فلا خيار إلا المقاومة في هذا الوقت بالذات لإيصال رسالة للعدو الصهيوني أن ينتظر ما سيرى في حال فكر في ارتكاب أي حماقة، من خلال المناورات المتوقعة التي أعلنت المقاومة أنها ستعقدها قريباً حسب مصادر بالمقاومة الفلسطينية.

كشفت مصادر بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه ستُجري الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مناورات كبرى بعد أيام قليلة.

وقالت المصادر "لفلسطين اليوم" :"إنه يتم التجهيز لهذه المناورات بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية في القطاع، وأن الهدف من المناورة أن تثبت المقاومة أنها جاهزة لكافة السيناريوهات".

وأضافت المصادر: "أن هذه المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون مناورة قوية تُوصل من خلالها الأجنحة العسكرية للفصائل رسائلها لعدو اذا ما فكر بارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن المناورة ستشتمل على العديد من الفقرات وسيتم تنفيذها في مناطق مختلفة من القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أن المناورات ستستخدم فيها المقاومة العديد من الأسلحة، وخاصة سلاح الصواريخ بعيدة المدى، والوحدات البحرية، ووحدات النخبة، ووحدات الطائرات المسيرة وغيرها من الوحدات الأخرى.

جدير ذكره أن المقاومة الفلسطينية نفذت بتاريخ 29-12-2020 مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها، بقيادة "الغرفة المشتركة" لفصائل المقاومة بالذخيرة الحية، ومشاركة الطيران المسيرة، والوحدات البحرية للمقاومة، ومشاركة 12 جناحا عسكريا من الفصائل بغزة.

ويُشار إلى أنه في الأيام الأخيرة يشهد الوضع في قطاع غزة حالة من التوتر، في ظل استمرار تعطيل الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ عملية إعادة الاعمار بموجب تفاهمات القاهرة بعد معركة "سيف القدس" التي حققت فيها المقاومة نصراً كبيراً على كيان الاحتلال وجيشه.