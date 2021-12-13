صحيفة عبرية: "إسرائيل" وأمريكيا تجريان مناورة "دفاع سيبراني" خلال أيام

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، النقاب عن مناورة "دفاع سيبراني" ستجريها "إسرائيل" وأمريكيا خلال أيام في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة العبرية، "وصل مسؤولون من لواء "الدفاع السيبراني" في شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجيش "الإسرائيلي" إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتدربوا هناك على الدفاع السيبراني مع قيادة السايبر الأمريكية".

وأوضحت، أن الجيش "الإسرائيلي" لم يرغب في الكشف عن مزيد من المعلومات حول المناورة، لافتةً أن قرار القيام بالتدريب المشتركُ قد تم اتخاذه في ضوء التهديدات السيبرانية المتزايدة.

جدير ذكره أنه في الأشهر الأخيرة جرت هجمات ومحاولات للقيام باختراقات إلكترونية كبيرة في "إسرائيل"، كان من بينها هجوم على مُستشفى "هيليل يافي" في الخضيرة وعلى شركة التأمين "شيربيت" وحتى على البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى "الإسرائيلية".