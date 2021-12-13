نادي الأسير: تثبيت الإعتقال الإداري للأسير أبو هواش يمثل عملية قتل متعمد

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الاثنين، "إن تثبيت الاحتلال للإعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش يمثل قتل متعمد للأسير المضرب عن الطعام لليوم 119".

وأكد فارس أن ما يحدث مع الأسير أبو هواش سابقة تعكس مستوى الترهل والضعف والانحطاط التي تمر بها المؤسسة الأمنية الصهيونية.

وأوضح أن الوضع الصحي الخطير الذي يمر به الأسير هشام بحاجة ماسة وضرورية لتحرك وتدخل كافة الفصائل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه.

وبيّن فارس إلى أن كمية الشعارات والكلمات التي نرددها من أجل الأسرى ليس لها رصيد عند دولة الاحتلال التي تعي جيداً أن الكلمات لا تحرك ساكناً.

وشدد على أن دولة الاحتلال بكافة مؤسساتها متورطة بملف الاعتقال الإداري، ورغم ذلك يقفون صفاً واحداً في مواصلة هذه السياسة الخطيرة دون الالتفات للمجتمع الدولي.

ولفت فارس إلى أن الضرورة تحتم انهاء حالة الانقسام وبلورة قاعدة وطنية تتبنى كل القضايا الفلسطينية وليس فقط قضية الأسرى.

ونوه إلى أنه في حال تم تفعيل المقاومة الشعبية بوجه الاحتلال في مختلف نقاط التماس وقتها سيفهم هذا المحتل أن المواجهة لا تقتصر على فرد وإنما هي مواجهة مفتوحة.