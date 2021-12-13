سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا والذي ارتفع في معاملات اليوم متأثرا بارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع تنامي مخاوف تراجع أسعار الفائدة.

سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، نحو 202.9 ألف ليرة (57.32 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 175.86 ألف ليرة (49.68 دولار).

سعر الذهب في سوريا اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم في سوريا، نحو 150.83 ألف ليرة (42.61 دولار).

و فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.67 ألف ليرة (36.07 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، نحو 6.26 مليون ليرة (1768 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا، نحو 1.42 مليون ليرة (401.98 دولار).