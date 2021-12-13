حركة المجاهدين تدين اعتداء أمن السلطة على جنازة الشهيد جميل الكيال بنابلس

قال الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الاثنين :"ندين وبشدة قيام أجهزة أمن السلطة بالاعتداء على جنازة الشهيد جميل الكيال في نابلس، واستقبال الأسير المحرر محمد عارف من طولكرم".

واستهجن عزيز صمت السلطة على استمرار العدو الصهيوني بالاعتداء على الأرض والعرض بالضفة والقدس، في حين تنبري أجهزة السلطة الأمنية بالتصدي لإرادة شعبنا التي تؤيد المقاومة وترفض التنسيق الأمني

ودعا العقلاء في السلطة لوقف مسلسل التمادي في مسلسل قمع الحريات والاستفراد وخطف القرار الفلسطيني.

كما دعا الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية لعدم الاستجابة لأوامر ضباط "التنسيق الأمني" في الاعتداء على أبناء شعبنا والاسرى المحررون وجنازات الشهداء.