بالصور: الرابطة الإسلامية تكرم المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:58 م
13 ديسمبر 2021
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كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني خلال احتفال نظمته في مدرسة يافا بمحافظة غزة.

وفي كلمة للأستاذ أشرف سرحان أشاد بدور المعلم الفلسطيني في تأسيس جيل واعٍ ومثقف يقود معركة التحرير مشيراً إلى أن "المعلم هو مخرج الأجيال الذين هم قادة الغد".

وأكد سرحان بضرورة احترام المعلمين، وأن تكريمهم في يومهم مهم جداً تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن وأنهم هم من يصنعون مجد أمتنا ، مستدلاً بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "العلماء ورثة الأنبياء".

وفي الختام قدمت الرابطة الإسلامية شهادات الشكر والتقدير للمعلمين الذين بدورهم أشادوا بالنهج القدير الذي تنتهجه الرابطة تجاه المعلمين من تقدير ووفاء لجهودهم.

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