قائد أركان الجيش الإيراني يلتقي بمسؤولين من الإمارات والسعودية لتعزيز التعاون

إلتقى قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الإثنين، بمسئولين من دولتي الإمارات والسعودية .

وقال اللواء باقري تعليقاً على اللقاء مع المسئولين الاماراتيين والسعوديين :" إنه تم حل سوء التفاهم إلى حد ما ".

وكان قد التقى اللواء باقري، والعميد الركن، عبد العزيز بن عبدالله المنذري، نائب رئيس الأركان للعمليات والتخطيط بالقوات المسلحة العمانية اليوم، بهدف لتوسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين الجانبين.

و يُشار إلى أنه تم التطرق إلى موضوع تحسين العلاقات التعليمية والعسكرية والعمل على استتباب الأمن في المنطقة دون أي تدخل خارجي.