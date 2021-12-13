مكونات سهلة للبسبوسة العادية بالقشطة والتمر

طريقة البسبوسة العادية، تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات المفضلة لدى العديد من الناس كبارًا وصغارًا، فتشتهر البسبوسة بمذاقها اللذيذ وقوامها الهشّ، وطعمها الحلو الرائع، وهناك العديد من الناس يقومون بشراء البسبوسة من محلات الحلوى بمبالغ باهظة، بالرغم من سهولة عملها في المنزل وبمكوناتها الغير مكلفة.

طريقة البسبوسة العادية

تعد البسبوسة من ألذ الحلويات المحببة لدى أفراد العائلة، إذ يمكنك تحضيرها سيدتي في المنزل دون عناء، وبمقادير متواجدة في مطبخك، تعرفي معنا سيدتي على الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة العادية في البيت لتحصلي على مذاق لذيذ وشهي، ومن أبرز المكونات المطلوبة لتحضيرها ما يأتي:

مكونات البسبوسة العادية

يمكن عمل البسبوسة العادية بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات البسبوسة العادية، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من السميد.

نصف كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن الزبادي العادي.

نصف ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من الطحينة.

مكسرات (للتزيين).

لتحضير القطر:

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

طريقة تحضير البسبوسة العادية

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير البسبوسة العادية، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات البسبوسة العادية:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.

أضيفي كل من السميد والباكينج باودر والسكر وجوز الهند في وعاء عميق، ثم اخلطيهم جيدًا.

ذوبي السمن في الميكروويف، ثم ذوبي العسل فيه.

أضيفي مزيج السمن إلى وعاء المكونات الجافة واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات معًا.

أضيفي الزبادي، واخلطي حتى يتجانس المزيج.

ادهني صينية الفرن، بالطحينة وتُوزّع مزيج البسبوسة بالتساوي.

رشي المكسرات على سطح الطبق بالتساوي.

اخبزي البسبوسة في الفرن حتى تبدأ الحواف بالتحول إلى اللون البني، حيث يستغرق ذلك ما يقارب 10 دقائق.

انقلي البسبوسة إلى الرف العلوي، واتركهيا تستمر في الطهي مدة 20 دقيقة حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا.

لصنع القطر، اخلطي مكونات القطر في قدر صغير، وارفعيه على درجة نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.

خففي درجة الحرارة عندما يبدأ بالغليان، ودعيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

أطفئي النار واتركي الشراب دافئًا.

أطفئي الفرن وأخرِجي البسبوسة.

اسكبي القطر بالتساوي، وتُغطى البسبوسة فورًا بورق القصدير، لمدة خمس دقائق.

قطعي البسبوسة إلى قطع مربعة الشكل، وضعيها في صينية التقديم.

طريقة البسبوسة بالقشطة

تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة، حيث يتم صنعها بطرق سهلة وبمكونات متوفرة في كل منزل، إذ يتم إدخال السميد كمكون أساسي والجوز هند أيضًا ويتم تشريبها بالقطر، تمتاز بمذاقها الحلو الطيب، وتُصنع في الكثير من المناسبات منها أعياد الميلاد، والمناسبات الأخرى، وسوف نتحدث في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بخطوات سهلة.

مكونات البسبوسة بالقشطة

يمكن عمل تورتة البسبوسة بالقشطة بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات البسبوسة بالقشطة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب من السميد.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من زبدة لورباك غير مملحة

مكونات القشطة:

كوبان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من نشاء الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من القشطة.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

بعد تحضير المكونات السابقة سنتعرف الآن على طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة حيث يعتبر هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات البسبوسة بالقشطة:

اخلطي كل من السميد والسكر والباكينغ باودر وبيكربونات الصودا والملح والبيض والفانيليا واللبن معًا في وعاء.

ذوبي زبدة لورباك في وعاء فوق قدر من الماء المغلي.

أضيفي الزبدة المذابة إلى خليط السميد واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات.

لتحضير القشطة، امزجي الحليب ونشاء الذرة والدقيق والسكر في قدر كبير.

استمري في التقليب لتجنب الكتل، ثم أضيفي القشطة إلى مزيج الحليب واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

ادهني طبق الخبز بزبدة لورباك، ويُسكب ربع عجينة البسبوسة داخل الصينية ويُخبز في فرن محمّى مسبقًا لمدة 10 دقائق.

اسكبي القشطة في المنتصف، ويُسكب فوقها باقي عجينة البسبوسة.

اخبزي البسبوسة في الفرن لمدة 30 دقيقة أخرى.

رشي الفستق المطحون على البسبوسة، ثم تُقطع وتُقدم.