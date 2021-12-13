قرعة دوري أبطال أوروبا.. 7 أندية بلا ألقاب وريال مدريد الأكثر تتويجا

يعد فريق ريال مدريد الإسبانى، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، كما يتفوق الفريق الملكى في عدد مرات التتويج على جميع الأندية المشاركة في دور الستة عشر للموسم الحالي من المسابقة القارية، وذلك قبل قرعة ثمن النهائي التي تجري القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا في تمام الواحدة ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة.

وتأهل 16 منتخبا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، منهم 6 في الصدارة ومثلهم أصحاب المركز الثانى وهم: ليفربول، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، فياريال، أياكس، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سبورتنج لشبونة، تشيلسي، يوفنتوس، بنفيكا، ليل، وسالزبورج.

وجاءت ألقاب الأندية المنافسة في ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم كالتالى:

ريال مدريد – 13 لقبا

بايرن ميونخ – 6 ألقاب

ليفربول - 6 ألقاب

أياكس – 4 ألقاب

مانشستر يونايتد – 3 ألقاب

إنتر ميلان – 3 ألقاب

يوفنتوس - لقبين

بنفيكا - لقبين

تشيلسي - لقبين

فيما فشلت الأندية السبع المتبقية في التتويج بأى لقب بدورى أبطال أوروبا على مدار التاريخ وهى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، ليل، فياريال، سبورتنج لشبونة، سالزبورج.