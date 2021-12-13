قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تجري ظهر اليوم مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، وذلك عقب اكتمال عقد المتأهلين الأسبوع الماضي.

ويستعد الروسي أندريه أرشافين نجم أرسنال وزينيت السابق لسحب قرعة ثمن النهائي.

وتشهد القرعة هذه المرة 4 أحداث استثنائية، إذ يغيب عن دور الـ16 لأول مرة منذ نحو 21 عاما، فريق برشلونة الكتالوني، بعد فشله في تخطي دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

فيما عاد إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي بعد غياب 10 سنوات وتحديدا منذ موسم 2011-2012.

وسيكون كما جرت العادة كل من النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حاضرا لكن مع فريقين غير برشلونة وريال مدريد لأول مرة.

كما لن يكون لقاعدة "أفضلية الهدف خارج الديار" التي تم تطبيقها لـ56 عاما، أي وجود بعد الآن.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وتخوض قرعة دور الـ16 أربعة فرق من إنجلترا، في مشاركة هي الأكبر من أي بلد آخر، فيما تأهل ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخه.

وتنقسم الفرق المتأهلة إلى قسمين:

القسم الأول الفرق المتصدرة للمجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والقسم الثاني للفرق المتأهلة في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتنغ لشبونة وفياريال.

مواعيد مباريات دور الـ16:

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15، 16، 22 و23 فبراير من العام المقبل.

فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

موعد قرعة ربع النهائي:

بعد حسم هوية المتأهلين لدور الـ8، سيجري "يويفا" قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في 18 مارس 2022.