العملات الرقمية في أسبوع:  السعودية تمتلك 10% من العملات الرقمية!

يعرف كل محب للعملات الرقمية أن عام 2021 كان عامًا مليئًا بالزخم للسوق ليس فقط على مستويات الأسعار، حيث أنه العام الذي فقدت فيه المنتجات المالية التقليدية وتيرتها أمام العملات الرقمية.

العملات الرقمية

بالحديث عن نمو تبني واعتماد العملات الرقمية، أشارت دراسة جديدة إلى أن ما يقرب من 10٪ من السعوديين يمتلكون عملات رقمية، وهذه النسبة ستزداد بمجرد إطلاق خدمة إرسال واستقبال العملات الرقمية على واتساب! لذلك كان هذا الأسبوع أسبوعًا جيدًا من حيث التبني وليس الأسعار.

مخطط سعر البيتكوين

يتم تداول سعر البيتكوين عند 49,047 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير. بلغت هيمنة البيتكوين 41.19٪ ، بزيادة قدرها 0.13٪ خلال اليوم.

يتم تداول العملات الرقمية بشكل مختلط. تبلغ القيمة السوقية العالمية نحو 2.26 تريليون دولار ، بزيادة 0.09٪ عن الأمس. بينما بلغ الحجم الإجمالي للسوق خلال الـ 24 ساعة الماضية 70.12 مليار دولار ، بانخفاض 5.91٪.

العملات الرقمية

أظهر استطلاع جديد أجرته دينغ، وهي خدمة دولية رائدة لخدمات الاتصالات، أن 10 ٪ من السعوديين الذين خضعوا للدراسة قالوا إنهم يمتلكون عملات رقمية. تشير الدراسة، التي أجريت على 6250 مستجيبًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا وألمانيا والهند والمكسيك والبرازيل والفلبين ، إلى أن المستخدمين في هذه البلدان النامية يضعون اموالهم في العملات الرقمية بشكل متزايد عوضًا عن الأدوات المالية الأخرى.

قال روبرت شو ، كبير المسؤولين التجاريين في دينغ: "لقد كان عام 2021 بالتأكيد عامًا أصبحت فيه جميع العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال كلها سائدة تقريبًا في المحادثات ... إن طبيعة الند للند لهذه الفئة من الاستثمار جذابة وهي أيضًا فرصة لهم ليتم تضمينهم ماليًا بطرق ربما تم استبعادهم منها في الماضي ".

تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا احتلت المركز الأول في تبني العملات الرقمية حيث اعترف ما يقرب من 25٪ من المستجيبين بامتلاكهم للعملات.

واتساب يطلق مدفوعات العملات الرقمية في التطبيق تجريبيًا

بدأت شركة واتساب عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي في تجريب مدفوعات العملات الرقمية لمستخدمين محدودين في الولايات المتحدة. سيتم دعم هذه الخدمة من خلال محفظة التشفير نوفي التابعة لشركتها الأم ميتا. باستخدام نوفي، سيتمكن المستخدمون من إرسال واستلام مدفوعات العملات الرقمية بدون رسوم.

أبرمت الرابطة الإسبانية لكرة القدم LaLiga شراكة متعددة السنوات مع محفظة العملات الرقمية ديفي لتصبح المحفظة الرقمية الرسمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ذكر البيان الصحفي أن 1 من كل 10 معجبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم مستثمرون في العملات الرقمية و 6 من أصل 10 مستثمري العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من مشجعي LaLiga، لذا تهدف الشراكة إلى زيادة الوعي بين مشجعي كرة القدم المهتمين بالفعل بالعملات الرقمية؟