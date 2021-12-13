سعر ذهب في الأردن اليوم الأثنين 13/12/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:14 م
13 ديسمبر 2021
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الذهب في الأردن اليوم الأثنين 13/12/2021

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