الجهاد الإسلامي تُبارك للشيخ رائد صلاح حريته

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 13/12/2021، بالتهنئة الحارة والمباركة من الشيخ المجاهد رائد صلاح، والحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وباركت حركة الجهاد، للشيخ المجاهد رائد صلاح الذي قضى سنوات عمره دفاعاً عن المسجد الأقصى، وواجه في سبيل ذلك الاعتقال والتضييق، مُؤكدة أن هذا العدو مستمر في عدوانه على أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل.

ودعت الحركة، في ظلال هذه المناسبة المباركة، أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم إلى وحدة الصف والهدف، وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة، وتصويب البوصلة نحو مواجهة الاحتلال.