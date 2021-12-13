تفاصيل قطع وخصم مخصصات جرحى مسيرات العودة.. وغزة ترد !

3 سنوات مرت على انتهاء مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، التي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى، والذين عانوا وذويهم الأمرين من التقصير والتجاهل، خاصةً على صعيد تقديم العلاج الصحي اللازم، والبحث عن علاج دائم لجروحهم.

وعانى الآلاف من الجرحى من حالات بتر في أطراف أجسامهم، ومن تهتك في أعضائهم بسبب الإصابة، حيث أصيب المئات بالبتر، منها في الأطراف السفلية والأطراف العلوية وحالات بتر بالأصابع بينهم أطفال.

بدأت الحكومة في غزة بصرف مخصصات شهرية لهم، لكن تفاجؤوا منذ شهور بخصم من مخصصات عدد من الجرحى، وقطعها عن حالات أخرى وفق المتحدث باسم جرحى مسيرات العودة عامر أبو القمصان.

وأوضح أبو القمصان، أن لجنة جرحى مسيرات العودة، خصمت وقطعت العديد من مخصصات جرحى مسيرات العودة، منهم حالات بتر، حيث يتم الإعلان عن الصرف من خلال وزارة التنمية في قطاع غزة.

وأشار أبو القمصان إلى أن السلطة في رام الله لا تعترف بجرحى مسيرات العودة، إلا في حالة البتر، مبيناً أن الكثير من الشبان يعيشون حالة اقتصادية صعبة، لا يجدون قوت عيشهم، ومنهم من اضطر لترك عملهم.

وناشد أبو القمصان المسؤولين في قطاع غزة عن خصم مخصصات الجرحى، لمعرفة سبب الخصم عن الآلاف من الشبان المقطوعة مخصصاتهم الذين لا يجدون قوت يومهم.

وقال أبو القمصان:"هؤلاء الشبان المقطوعة مخصصاتهم ضحُوا من أجل الوطن وعملوا في مسيرات العودة، ومنهم من ترك عمله لأجل المشاركة"، لافتاً إلى أن هناك مساعدات دخلت لقطاع غزة باسم جرحى مسيرات العودة.

وطالب المسؤولين إنهاء معاناة الشبان الذين عانوا وقدموا وضحوا على الحدود وفي المستشفيات.

من جهته، ردَ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي، بشأن قرار خصم وقطع مخصصات الجرحى، مبيناً أن الحكومة تصرف 2 مليون شيكل مساعدات جرحى مسيرات العودة والشهداء وأخرى لشهداء المسيرات.

وقال معروف:" بخصوص الجريح تعد حالته متغيرة من وقت لآخر، حيث أن الجهات الحكومية خصصت المبلغ ودورها بالصرف، لكن الكشوفات تقدم من قبل اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة جرحى مسيرات العودة".

ولفت إلى أن الأمر كان وطنياً شاركت فيه كل فصائل العمل الوطني، حيث ان هناك لجنة تعالج ملف الجرحى والحالات الجريحة، فعندما يتم انهاء المساعدة عن جريح، يُحول المبلغ لجريح آخر قد يحتاج المال لأكثر احتياجاً ومتابعة طبية ونفقات لازمة وأدوية.

وأوضح معروف أن اللجنة الخاصة بلجنة جرحى مسيرات العودة، هي من تقيم من يصرف له ومن لا يصرف له وطبيعة المبلغ بالكامل، أما العمل الحكومي متعلقة بأمر الصرف، كون أن المبلغ مخصص لصالح جرحى مسيرات العودة.