نادي الأسير: ستة أسرى فقدوا أباء وأمهات لهم وحرمهم الاحتلال من وداعهم خلال فترة وجيزة

أكد نادي الاسير اليوم الاثنين 13/12/2021 انه وخلال فترة وجيزة فقدَ ستة أسرى أباء وأمهات لهم، وحرمهم الاحتلال من وداعهم علمًا أن جميعهم من ذوي المحكوميات العالية،.

وقال نادي الاسير ان الأسرى الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال هم:

-الأسير أمير جرادات من جنين، فقد والده، وهو محكوم بالسجن (26) عامًا، معتقل منذ عام 2003.

-الأسير معتصم صدوق من طولكرم، فقد والده، وهو محكوم بالسجن (25) عامًا، معتقل منذ عام 2004.

-الأسير محمود أبو صالح من دورا/ الخليل، فقد والدته، وهو محكوم لمدة (22) عامًا، معتقل منذ عام 2002.

-الأسرى الثلاثة نور الدين، وعبد السلام، ونضال اعمر، فقدوا والدهم وهم:

الأسير نور الدين (39 عامًا) وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن لمدة (55) عامًا، وعبد السلام (52 عامًا)، ونضال (50 عامًا)، وهما معتقلان منذ عام 2013، ويقضيان حُكمًا بالسّجن المؤبد و(20) عامًا.