هيئة الأسرى: أسرى "شطة" يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن أسرى سجن "شطة" يشتكون من سوء الأوضاع الحياتية داخل أقسام وغرف السجن، لا سيما في ظل هذه الاجواء الباردة ودخول فصل الشتاء، مؤكدين أن تعامل الإدارة معهم بات أكثر سوءاً، فهم يعانون من نقص حاد في الأغطية الشتوية والملابس.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال البطانيات لأبنائهم خلال الزيارات، وتُجبر الأسرى على شراء أغطية خفيفة وبجودة رديئة بمبالغ عالية من 'كانتين' السجن.

من جهة أخرى قالت الهيئة بأن أكثر الأسرى تضرراً من هذه الأوضاع المعيشية الصعبة هم الأسرى الذين تم قمعهم و نقلهم من سجن "جلبوع" الى معتقل "شطة"، بعد عملية "نفق الحرية"، حيث تم إخراجهم بصورة مهينة ولم يتم السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم الخاصة من ملابس وبطانيات وراديوهات وأغراض خاصة وتم اتلافها من قبل إدارة السجون ووحدات القمع.