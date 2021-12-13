بالصور بالفيديو ..الإفراج عن الشيخ رائد صلاح واللحظات الأولى لاستقباله

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 13/12/2021، عن الشيخ رائد صلاح، من سجن مجدو.

واستعدت مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة لاستقبال الشيخ صلاح، والذي تنسم الحرية بعد خروجه من السجون الإسرائيلية، بعد أن قضى 28 شهرا، نصفها في العزل الانفرادي.

وتجوب شوارع المدينة، منذ صباح اليوم، سيارات مع مكبرات صوت، علقت عليها لافتات تحمل شعارات وصور الشيخ رائد صلاح.

وبدأ عدد من أهالي أم الفحم والناشطين السياسيين من المجتمع العربي بالتجمع والتجمهر أمام المدخل الرئيس للمدينة، لاستقبال الشيخ صلاح.





















