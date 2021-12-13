ماهي المعلومات السرية التي سيقدمها "بينت" لـ"بن زايد " خلال لقائهما اليوم ؟

عبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح اليوم الإثنين عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية، معتبراً أن الشراكة والصداقة بينهما طبيعية.

وقال بينيت خلال مقابلة له عبر وكالة أنباء الإمارات، "الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات وإلى المواطنين الإماراتيين أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان - نحن جيران وأبناء عم".

وأضاف بينيت، "العلاقات بين إسرائيل والإمارات توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدًا بذلك، إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسيابر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".

وتابع، "العلاقات بين البلدين استقرت في جميع المجالات، وأتطلع إلى مزيد من التطور والاستقرار للعلاقات - نعمل من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا".

في سياق متصل ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي سيلتقي اليوم مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، سيقدم معلومات سرية له حول الأنشطة التي تقوم بها مجموعات مسلحة إيرانية وأخرى موالية لها في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت سيركز في المعلومات السرية التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات التابعة للاحتلال، وسيقدمها إلى بن زايد وكبار المسؤولين في أبو ظبي، على أنشطة المجموعات المسؤولة عن تشغيل الطائرات بدون طيار الإيرانية والتي تمثل تهديدًا للمنطقة ومنها الإمارات.

ووفقًا للصحيفة، فإن بينيت سيقدم معلومات عن قاعدة كاشان الجوية الإيرانية التي تنطلق منها الطائرات بدون طيار ومنها الانتحارية لتنفيذ هجمات في عدة وجهات منها أهداف بحرية، إلى جانب الكشف عن معلومات استخبارية حول قواعد أخرى تستخدم في جنوب إيران لمثل هذه الهجمات، وأن هناك طائرات تستخدم لنقل أسلحة أيضًا لعناصر إيرانية في الخارج وليس فقط بغرض تنفيذ هجمات انتحارية.