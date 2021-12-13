القيادي عدنان: ممارسات أمن السلطة "مُخزية" وتجر الساحة الفلسطينية لمربع أسود

وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر الشيخ خضر عدنان، اليوم الاثنين 13/12/2021، قيام الأجهزة الأمنية بقمع مراسم استقبال الأسير المحرر محمد عارف في طولكرم، بـ"المخزي والمعيب" والسلوك الخارج عن الصف الوطني، ويأتي في سياق خدمة الاحتلال الصهيوني.

وقال عدنان في تصريحات خاصة، إن ممارسات الأجهزة الأمنية تهدف إلى التنغيص على الأسير المحرر وأهله وأحبابه بفرحة الحرية بعد 19 عام في سجون الاحتلال.

وأشار عدنان إلى أن ممارسات أجهزة أمن السلطة تؤكد على قرار واضح وصريح بشطب الفصائل الفلسطينية، وتفريغ الميدان من أشكال المقاومة، وجر الساحة الفلسطينية لمربع اسود من المشاحنات الداخلية، بدلاً من مواجهة الاحتلال.

وطالب عدنان قيادة الفصائل الفلسطينية بالاجتماع الفوري واتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات، وأن تتحمل قيادات حركة فتح والأجهزة الأمنية عواقب هذه الممارسات، وتحكم العقل والمنطق، لضمان عدم تكرار حادثة مقتل نزار بنات.

يُذكر أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قامت بقمع فعاليات استقبال الأسير محمد عارف في طولكرم بعد قضائه 19 عاماً في سجون الاحتلال، وقامت بإلقاء القنابل الغازية داخل قاعة استقبال المحرر، مما أسفر عن عديد الإصابات من بينها إصابة الأسير محمد بالاختناق.