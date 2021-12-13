رابط من التعليم العالي للإعلان عن المستفيدين من القروض بعد إقراراها بالأمس

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، أمس، عن انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، للحصول على قروض دراسية عن الفصل الدراسي الأول من العام 2022 -2021.

وقال الصندوق، في بيان صحافي، إنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض الدخول إلى حساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps) لفحص قيمة القروض التي حصلوا عليها وتأكيد رغبتهم بها، ومن ثم التوجه إلى المكان المُخصّص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على القروض.

وأشار إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من اليوم ولغاية نفاد المبلغ المخصص لكل مؤسسة تعليمية، وبموعدٍ أقصاه يوم الخميس 20/1/2022.