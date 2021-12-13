اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بـ "أوميكرون" ليرفع أعداد المصابين لـ67 حالة

أعلن الاحتلال "الاسرائيلي" مساء أمس انه تم رصد 15 حالة إصابة جديدة في دولة الاحتلال، بمتحور "أوميكرون"، ليبلغ عدد المصابين المؤكدين بالمتحور 67.

وفي إطار التصدي للمتحور، أعلنت وزارة صحة الاحتلال، أنها ستدرج هذا الأسبوع كلا من بريطانيا والدنمارك في قائمة الدول المصنفة حمراء.

وبموجب هذا القرار سيفرض على العائدين من هذه الدول الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك الى حين تلقي نتائج الفحوص التي ستجرى لهم لاكتشاف الإصابة بالفيروس.

وقالت صحة الاحتلال، إن هناك تفشي سريع لمتحور (أوميكرون) في هاتين الدولتين وهناك ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات.

وقال وزير صحة الاحتلال، إن الخطوات التي تتخذها الوزارة دقيقة وتتخذ بترو وانها تنتهج نهجا صائبا تجاه الوضع الجديد، مؤكداً أن كل من تلقى التطعيم فهو محمي من الاعراض الخطيرة للمرض.