سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، متأثرة بثبات أسعار المعدن الأصفر مع عطلة البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، في التعاملات الصباحية اليوم، نحو 72,089 ألف ليرة (57.36 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في صباح تعاملات اليوم في سوريا، نحو 63,080 ألف ليرة (50.19 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم في سوريا، نحو 54,068 ألف ليرة (43.02 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا، اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42,052 ألف ليرة (33.46 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 2,241 مليون ليرة (1784 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا بمستهل تعاملات اليوم، نحو 504,637 ألف ليرة (401.53 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت أسعار الذهب بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وسجل الذهب في المعاملات الفورية 0.46% إلى 1784.80 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% عند التسوية إلى 1784.80 دولار.

وحصل المعدن النفيس على دعم أيضا من تراجع الدولار فيما زاد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 14-15 ديسمبر كانون الأول.

سعر الفضة اليوم

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.87% إلى 22.20 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 937.30 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاديوم 2.99% إلى 1759 دولار.