سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن، الاثنين 13 ديسمبر 2021، تزامنًا مع عطلة البورصات العالمية للمعدن النفيس.

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم40.67 دينار (57.36 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) مسجلا نحو 35.59 دينار (50.19 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن عند 30.50 دينار (43.02 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.72 دينار (33.46 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 20.34 دينار (28.68 دولار).

سعر الأوقيه والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1265 دينارا (1784 دولارا).

وبقي سعر الجنيه الذهب في الأردن خلال تعاملات اليوم عند نحو 284.70 دينار (401.53 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الأول الجمعة (ختام تداولات الأسبوع)، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي واستمرار تقييم مستجدات متحور "أوميكرون" في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمل الأمريكي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 1982، إذ سجل المؤشر 6.8% خلال نوفمبر الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 6.7%.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، لرصد كيفية تعامله مع تزايد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وعلى جانب آخر، تستمر حالة القلق حيال متحور "أوميكرون"، بعدما أعلنت حاكمة نيويورك "كاثي هوشول" فرض ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة في الولاية اعتبارًا من الإثنين المقبل، لتجنب ارتفاع الإصابات مع بدء موسم الأعياد، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل ما لا يقل عن 20 إصابة بمتحور "أوميكرون".

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.10 دولار ليصل إلى 1784.80 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، زاد سعر الذهب بنسبة هامشية أقل من 0.1%، ليسجل أول صعود أسبوعي في شهر.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 96.010 نقطة.