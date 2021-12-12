بيتكوين تصعد وتكسر حاجز 50 ألف دولار

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة اليوم الأحد 12/12/2021، بنسبة 2.9% لتكسر حاجز 50 ألف دولار.

وبلغ حجم التداول 682.4 مليون دولار في الساعات الـ 24 الماضية، أو 41% من متوسط 20 يوما، وفقا لبيانات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتذبذبت الأسعار بنسبة 3.2% منذ الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك، ليتم تداولها بين 48 ألفا و681 دولار و50 ألفا و241 دولار.

وتقل بيتكوين الآن 27% من أعلى مستوى وصلت إليه في تشرين ثان/نوفمبر وبلغ 68 ألفا و992 دولار.

ورغم الارتفاع، لا تزال العملة المشفرة تواجه متاعب في الحفاظ على موقعها بعد التعافي من انخفاض حاد خلال الأسبوع الماضي.

وتعددت أسباب خسائر بيتكوين (العملة الأشهر في العالم) وأخواتها، ورجح بعض خبراء أسواق المال أن الأسباب تتلخص في عمليات البيع المكثف لجني الأرباح، وقانون البنية التحتية الأمريكي، والحظر الذي فرض في الهند على التعاملات الخاصة للعملات الرقمية، وأخيرا الضغوط الصينية على تعدين العملات الرقمية المشفرة لتوفير الطاقة.