سعر الذهب في لبنان الاثنين 13 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان، والذي استقر في معاملات اليوم الاثنين متأثرا بثبات أسعار المعدن الأصفر مع عطلة البورصات العالمية.

سعر الذهب في لبنان الاثنين 13 ديسمبر 2021

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، 86.377 ألف ليرة (57.36 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، اليوم، مستوى 64.784 ألف ليرة (43.02 دولار).

سعر الذهب في لبنان الاثنين 13 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.387 ألف ليرة (33.46 دولار)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 43.189 ألف ليرة (28.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان نحو 75.582 ألف ليرة (50.19 دولار).

سعر الاوقية الذهب في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان نحو 2.686 مليون ليرة (1784 دولارا)

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وجاء سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 604.656 ألف ليرة (401.53 دولار).