سعر الذهب في سوريا الاثنين 13 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في سوريا، والذي استقر في معاملات اليوم الاثنين متأثرا بثبات أسعار المعدن الأصفر مع عطلة البورصات العالمية.

سعر الذهب في سوريا الاثنين 13 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 24 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، نحو 72,089 ألف ليرة (57.36 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ،نحو 63,080 ألف ليرة (50.19 دولار).

سعر الذهب في سوريا الاثنين 13 ديسمبر 2021

سعر الذهب عيار 18 في سوريا

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم في سوريا، نحو 54,068 ألف ليرة (43.02 دولار).

سعر الذهب عيار 14

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42,052 ألف ليرة (33.46 دولار).

سعر الذهب في سوريا الاثنين 13 ديسمبر 2021

سعر الأوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، ، نحو 2,241 مليون ليرة (1784 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا ، نحو 504,637 ألف ليرة (401.53 دولار).