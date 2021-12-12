الحضري يعتذر لمدرب الأردن بعد حركة "غير أخلاقية"

قدم مدرب حراس منتخب مصر، عصام الحضري، اعتذاره للمدرب العراقي للمنتخب الأردني، عدنان حمد، بعد قيامه بحركة "غير أخلاقية" خلال مباراة المنتخبين ضمن ربع نهائي كأس العرب قطر 2021.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الحضري وهو يتوجه لدكة بدلاء الأردن ويقوم بحركة "غير أخلاقية".

وأثارت حركة الحارس السابق للمنتخب المصري غضبا شديدا لدى الأردنيين وحدث ما يشتبه الاشتباك على خط التماس.

وعقب ذلك نشر الاتحاد المصري بعد اللعبة، مقطع فيديو أظهر اعتذار مدرب "حراس الفراعنة" لمدرب منتخب الأردن على ما بدر منه خلال المباراة.

وتأهل المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس العرب بعد فوز صعب على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة على ملعب "الجنوب" في قطر.

وضرب المنتخب المصري بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش موعدا في المربع الذهبي لكأس العرب مع تونس يوم الأربعاء المقبل، بينما ودع منتخب الأردن بقيادة مدربه العراقي عدنان حمد مرفوع الرأس بعد مباراة رائعة.