مهجة القدس: تثبيت الإداري للأسير أبو هواش يؤكد نية مبيته للاحتلال لإعدامه

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد 12/12/2021، أن تثبيت الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش والمضرب عن الطعام لليوم ١١٨ على التوالي وبوضع صحي خطير يدل على أن هناك نية مبيته للاحتلال لإعدام الأسير.

واعتبر الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أ. تامر الزعانين، في تصريح صحفي، أن المحاكم الصهيونية مشتركة بجرائمها مع المخابرات الصهيونية في قتل الأسير أبو هواش.

ودعا الزعانين، لتوسيع رقعة حجم الدعم والمساندة مع الأسير أبو هواش.

وطالب، المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الإحتلال حتى تستجيب لمطالب الأسير أبو هواش.