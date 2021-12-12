أول شخص في العالم يحصل على عين ثلاثية الأبعاد

حصل مريض بريطاني على أول عين مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

وقالت هيئة الإعلام البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها، إن المريض ستيف فيرز، المنحدر من هاكني بشرق لندن، حصل على العين، الخميس، في مستشفى مورفيلدز للعيون في العاصمة البريطاينة.

وأضافت الهيئة أن "فيرز" أصبح أول شخص في العالم يمتلك عينا اصطناعية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، حيث إنه من المأمول أن تكون العين أكثر واقعية من العين الاصطناعية التقليدية المصنوعة من الأكريليك.

وأشارت "بي بي سي" في تقريرها إلى أن التقنية الجديدة، سوف تقلل الوقت الذي يستغرقه المرضى لتزويدهم بأطراف اصطناعية إلى النصف، أي من ستة أسابيع إلى ثلاثة أسابيع.

ونقلت الهيئة البريطانية عن المريض "فيرز" (40 عاما) قوله: "كنت بحاجة إلى طرف صناعي منذ أن كان عمري 20 عامًا، وكنت دائمًا أشعر بالخجل حيال ذلك، عندما أغادر منزلي غالبًا ما ألقي نظرة ثانية في المرآة، ولا يعجبني ما أراه".

وتابع: "هذه العين الجديدة تبدو رائعة، ولأنها تعتمد على تقنية الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد، فسوف تصبح أفضل وأفضل"، وعلى الرغم من أنها لن تعيد لعينه اليسرى النظر إلا أنه يأمل في أن تعيد إليه ثقته بنفسه ومظهره، على حد وصفه.

من جانبه، قال البروفيسور مانديب ساجو، استشاري طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، إن الموظفين "متحمسون" لإمكانيات العين الاصطناعية الرقمية بالكامل.

وقال: "نأمل أن تزودنا التجربة السريرية القادمة بدليل قوي حول قيمة هذه التكنولوجيا الجديدة، لتظهر الفرق الذي تحدثه للمرضى، من الواضح أن لديها القدرة على تقليص قوائم الانتظار".