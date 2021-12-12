طريقة سهلة ومجربة لعمل الكيكة الإسفنجية الهشة 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسهل طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية الهشة، حيث تعد الكيكة الإسفنجية من أنواع الكيك الهشية التي يعشقها الكثيرون، نظرا لأنها تكون هشة ولذيذة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية العادية البسيطة بمكونات سهلة، وأيضا طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالشوكولاتة.

طريقة سهلة ومجربة لعمل الكيكة الإسفنجية الهشة 2022

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية:

مكونات الكيكة الاسفنجية:

2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

طريقة سهلة ومجربة لعمل الكيكة الإسفنجية الهشة 2022

طريقة التحضير:

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح وتقلب جميع المكونات جيدا.

في وعاء آخر يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الزبدة ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق.

يصب في الصينية خليط الكيك ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نضج الكيك وبالهناء والشفاء.

طريقة سهلة ومجربة لعمل الكيكة الإسفنجية الهشة 2022

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالشوكولاتة

مكونات الكيكة الاسفنجية بالشوكلاتة

كوب ونصف كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة اللينة.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة سهلة ومجربة لعمل الكيكة الإسفنجية الهشة 2022

تزيين الكيكة الاسفنجية

3 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

3 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ويتم وضع الزبدة والسكر فيه.

نخفق المكونات حتى نحصل على قوام كريمي هش.

تتم إضافة البيض بالتدريج والفانيليا مع الاستمرار بالخفق ونضع الحليب.

تتم إضافة الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر مع الخفق حتى نحصل على خليط الكيك.

نحضر صينيتين متساويتين وندهنهما بالزبدة، ويتم رشهما بالدقيق.

يصب خليط الكيك بهما ويتم وضعهما في الفرن الساخن من قبل على درجة حرارة 200 مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا.

لتحضير كريمة التزين يتم خفق الزبدة جيدا حتى نحصل على قوام كثيف.

نضيف إليها السكر والحليب مع الخفق جيدا.

نضيف الكاكاو مع الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد أن يبرد الكيك يتم دهن واحدة منهما بنصف كمية كريمة التزيين.

نضع الكيكة الأخرى فوقها، ويتم دهنها من الخارج ببقية الكريمة، وتقدم مع قهوة أو شاي.