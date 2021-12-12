سعر الدولار اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021

شهدت أسعار الدولار، اليوم الاثنين 13/12/2021، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تحديثا فوريا لأسعار العملات ومنها الدولار، الذي عاش لفترة كبيرة في حالة من الاستقرار.

سعر الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:

سجل في بنك مصر:

15.64 جنيه للشراء.

و 15.74 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري:

15.64 جنيه للشراء.

و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي:

15.66 جنيه للشراء.

و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي:

15.68 جنيه للشراء.

و 15.76 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري :

مسجلا 15.65جنيه للشراء.

و15.77 جنيه للبيع.

سعر البيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلى من سعر البيع.