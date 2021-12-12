برشلونة يتعثر مجدداً في الليغا الإسبانية ويهدر نقاطه

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه أوساسونا (2-2) الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مسلسل إهدار النقاط.

وافتتح نيكولاس غونزاليس التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يدرك أوساسونا التعادل سريعاً في الدقيقة 14 عن طريق المدافع دافيد غارسيا.

وفي الشوط الثاني تقدم برشلونة مجددا عن طريق مهاجمه الصاعد عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 49.

وكاد العملاق الكاتالوني أن يقتنص الثلاث نقاط حتى تمكن إزكويل أفيلا من تسجيل هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بعد أن تعادل الفريق للمرة السادسة هذا الموسم مقابل أربع هزائم وستة انتصارات فقط منذ انطلاق الموسم الحالي، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.