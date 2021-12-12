في أول زيارة رسمية.. بينت يصل الإمارات

توجه رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينت اليوم الأحد 12/12/2021، الى دولة الامارات في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.

وسيعقد بينت وال نهيان يوم غد اجتماعا لبحث تعميق العلاقات الثنائية خاصة في الجوانب الاقتصادية والاقليمية مما يسهم في تحقيق الازدهار والرفاه وتقوية الاستقرار بين البلدين.

وتعتبر هذه اول زيارة علنية يقوم بها رئيس وزراء اسرائيلي للأمارات منذ توقيع اتفاقات ابراهيم. وكان قد فرض الكتمان التام على هذه الزيارة لأسباب امنية.

وأفاد رئيس الوزراء أن العلاقات بين كيان الاحتلال وأبوظبي ممتازة، وعلينا مواصلة تعزيزها وبناء السلام الدافئ بينهما.