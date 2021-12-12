سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 13/12/2021

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 13/12/2021، سمبر ) في سوق التعاملات الصباحية.

وتحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 210.69 درهم

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.13درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.36 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.02درهم إماراتي

سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 122.90 درهم إماراتي

سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.34 درهم إماراتي

اسعار أوقية الذهب 6,552 درهم إماراتي

اسعار جنيه الذهب 1,475 درهم إماراتي

اسعار كيلو الذهب 210,690 درهم إماراتي