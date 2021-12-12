أسرع طريقة لعمل السحلب هذه مكوناته..!

ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسرع طريقة لعمل السحلب مع مكوناته والذي يعد أحد أشهر المشروبات الساخنة في فصل الشتاء.

ويتميز السحلب عن غيره من المشروبات الساخنة بقيمته الغذائية وما يقدمه من كالسيوم يهدف إلى بناء وتقوية العظام، فيجب على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام الإكثار من شربة.

وللسحلب دور فعال في علاج أمراض العظام ويحمي من مشكلات العمود الفقري والمفاصل ويساعد على الوقاية من الروماتيزم وهشاشة العظام.

مكونات عمل السحلب:

عدد 2 كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب سكر " يمكن ان يزيد او يقل حسب الرغبة"

3 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب الجاهزة " يمكن استبدالها بـ 2 ملعقة كبيرة من النشا بعد اذابتها في قد صغير من اللبن البارد"

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند

2 ملعقة صغيرة من الزبيب

2 ملعقة صغيرة من المكسرات

قرفة حسب الرغبة

طريقة عمل السحلب