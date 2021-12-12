ننشر لكم الآن عبر وكالة فلسطين اليوم أسهل وأسرع طريقة لعمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند والتي يبحث عنها الكثير من الناس لا سيما في فصل الشتاء.

وتمنح البسبوسة بالسميد وجوز الهند جسم الانسان بالطاقة والحيوية والرشاقة والنشاط بسبب السخونة والقطر والسكر التي تقدمه للجسم.

يُشار إلى أن حلوى البسبوسة تنتمي للأطباق الشرقية، فهي من الاطباق المصرية والسورية، ويبحث الكثيرون عن مكوناتها وطريقة عملها التي ستشاهدونها في السطور التالية.

مقادير البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

3 أكواب من السميد الناعم. - ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السمن المذاب. - كوب من جوز الهند.

كوب من السكر. - كوب من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. - قطر بارد "الشربات".

مدة طريقة عمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند:

وتستغرق عملية تحضير البسبوسة مدة عشرة دقائق، والطهي 30 إلى 40 دقيقة.

طريقة تحضير القطر للبسبوسة:

اولاً: على ربة البيت ان تضيف السكر والماء إلى قدر، ثم تغلي المزيج وتتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق.

ثانيًا: واطفئي الغاز واضيفي عصير الحامض وماء الورد.

لذلك ننصح ربات البيوت ببعض الأمور الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الجسد، إذ تحتوي البسبوسة على سعرات حرارية عالية، ولتقليل من ذلك استخدمي الحليب خالي الدسم.

خطوات عمل البسبوسة

اولاً: في الخطوة الأولى قومي بخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً، ثم أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

ثانيًا: ثم اضعي إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً، وبعدها قومي بصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.

ثالثًا: اوضعي الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة، وتترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

رابعًا: في الخطوة النهائية قومي بإخراج الصينية من الفرن، واصب عليها القطر البارد، ورش جوز الهند.

القيمة الغذائية للبسبوسة:-

455 سعر حراري.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

94 غرام كربوهيدرات.

32 ملغم صوديوم.

5 غرام من البروتين.

10 غرام بروتين.

8 غرام من الدهون

وبهذا نختتم مقالتنا لهذا اليوم والتي جاءت تحت عنوان أسهل وأسرع طريقة لعمل البسبوسة بالسميد وجوز الهند.