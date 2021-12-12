"كورونا فلسطين"..7وفيات و305إصابة جديدة خلال الـ24ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل7 حالات وفاة و 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية

وبينت الوزيرة في التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، بيت لحم 56، طولكرم 5، الخليل 69، سلفيت 2، رام الله والبيرة 55، ضواحي القدس 0، طوباس 6، نابلس 24، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 74".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 32، بيت لحم 52، طولكرم 6، الخليل 66، سلفيت 2، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 3، طوباس 10، نابلس 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 60".

وسجلت حالة وفاة في بني نعيم وأخرى في دورا و 5 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.