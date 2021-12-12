اضبطه الآن: تردد قناة الزمالك الجديد 2022

شهدت محركات البحث في جوجل عمليات متزايدة حول تردد قناة الزمالك الجديد 2022 لمتابعة ومشاهدة مباريات نادي الزمالك المصري سواء في الدوري المحلي المصري أو في دوري ابطال افريقيا.

وتمكنت القناة من تحقيق نسب مشاهدة عالية وقد تفوقت على العديد من القنوات الرياضية مما دفع البعض للحرص على ضبط تردد القناة والتي تمتاز بجودة عالية.

وتعد قناة الزمالك احدى القنوات المصرية الخاصة لمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، والتي أصبحت مشاهدة كافة البرامج والأخبار المتعلقة بالرياضة، والتي يتم بثها على القناة وذلك بعد تعديل جهاز الرسيفر على تلك الترددات للحصول على إشارة قوية وجودة عالية، وهي كالتالي:

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11449 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6 - معدل الترميز: 27500 - معامل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12092 - معامل تصحيح الخطأ: 4/3 - معدل الترميز: 27500 - التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات:

تردد القناة: 11595 - معامل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: ملاحظة هامة: “قد يظهر اسم القناة باللغة الإنجليزية على الرسيفر الخاص بك فيكون كالآتي Zamalek SC TV”.

يُشار إلى أن القناة تم عرضها لأول مرة عام 2019 م في يوم 31 ديسمبر، بينما تم الإطلاق بشكل رسمي في 22 يناير لعام 2020 م.

ولا تقتصر على البث في مصر فقط بل يتم بثها في مختلف أنحاء الدول العربية، كما يُوجد المقر الرسمي لها في مدينة القاهرة.

برامج القناة: