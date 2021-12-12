"مهجة القدس": الأسير رسمي خطيب يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد رسمي جهاد عودة خطيب (34 عامًا)؛ من مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 19 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/05/2020م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة نشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر رسمي خطيب ولد بتاريخ 05/10/1987؛ وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.