رحبت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، بإعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستضافة حوار وطني فلسطيني يهدف الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وتمنت اللجنة في بيان لها، بأن يكلل هذا الموقف الجزائري بالنجاح في انجاز المصالحة استكمالا ومشاركة مع الجهد المصري المتواصل في تحقيق المصالحة.

وحيت اللجنة في بيانها، جماهير شعبنا الصامدين في مواجهة الاحتلال والاستيطان في الضفة الفلسطينية، داعية الى توسيع رقعة مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المتابعة ترحب بمبادرة الرئيس الجزائرى للحوار الوطني الشامل

عقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية اجتماعها الدوري اليوم الاحد 12/12 وناقشت مجمل المشهد الفلسطيني والأوضاع التى تمر بها القضية الفلسطينية.

تقدمت اللجنة بالتهنئة للإخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس بذكرى انطلاقتها الرابعة والثلاثين وللرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقته وتمنت اللجنة بهذه المناسبة مواصلة وتعزيز العمل الوطني المشترك بما يخدم اهداف شعبنا الفلسطيني بالتحرير والعودة.

كما توجهت اللجنة بالتحية للاسير

البطل/ هشام ابو هواش الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 120 يوما رفضا لاعتقاله الادراي الظالم، ودعت اللجنة الى توسيع فعاليات التضامن مع الأسير أبو هواش وكل الاسرى الذي يخوضون يوميا معركة الكرامة في مواجهة السجان الصهيوني،

كما توجت اللجنة بالتحية والتقدير للأسير

البطل / نائل البرغوثي الذي قضي حتى الان 42 عاما بالاسر وهي اطول مدة في تاريخ حركات التحرر الوطني ليتحول الأسير البرغوثي ايقونة وطنية في الصمود والثبات بالرغم السجن الصهيوني وقسوته.

ورحبت اللجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية باعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاستضافة حوار وطني فلسطيني يهدف الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتمنت اللجنة بأن يكلل هذا الموقف الجزائري بالنجاح في انجاز المصالحة استكمالا ومشاركة مع الجهد المصري المتواصل في تحقيق المصالحة.

وحيت لجنة المتابعة جماهير شعبنا الصامدين في مواجهة الاحتلال والاستيطان في الضفة الفلسطينية ودعت الى توسيع رقعة مواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ودعت المجتمع الدولى وخاصة الامم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من عصابات المستوطنين التى تحميها قوات الاحتلال الغاشم

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية

غزة

١٢-١٢-٢٠٢١