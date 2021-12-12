تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني، يواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في منافسات الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 20212-2022.

وعلى ملعب "سانتياجو برنابيو" يستقبل ريال مدريد جاره في العاصمة أتلتيكو مدريد، لخوض مباراة الديربي بالجولة السابعة عشر لليجا.

وشكر المدير الفني كارلو أنشيلوتي الطاقم الطبي في ناديه بسبب الاستعدادات السابقة للمباراة، لأنه لم يبق سوى داني سيبايوس مصابًا في الوقت الحالي، لكن كريم بنزيما ليس جاهزًا بنسبة مائة بالمائة، لذا يمكن للوكا يوفيتش أن يبدأ.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد، يغيب ثنائي قلب الدفاع خوسيه ماريا خيمينيز وستيفان سافيتش، بالإضافة إلى ذلك، تظل مشاركة لويس سواريز موضع شك.



تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.





تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، كوكي، رودريجو دي بول يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.

موعد مباراة ريال مدريد و أتليتكو مدريد

تقام المباراة غداً الأحد 2021/12/12 على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.

11:00 بتوقيت السعودية

12:00 بتوقيت الامارات

12:00 بتوقيت الكويت

11:00 بتوقيت المغرب

10:00 بتوقيت ليبيا

10:00 بتوقيت فلسطين

9:00 بتوقيت الجزائر

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات beIN sports premium 1

معلق مباراة ريال مدريد و أتلتيكو مدريد