بالفيديو 4 شهداء واصابات خلال اطلاق نار بجنازة "حمزة شاهين" في لبنان

استشهد 4 مواطنين واصيب عدد أخر بجراح مختلفة مساء اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 خلال تشيَّع جثمان الشهيد "حمزة شاهين" في البرج الشمالي بلبنان.

وذكر مصدر فلسطيني أن عناصر من حركة فتح ارتكبوا مجزرة بحق مشيعي الشهيد "حمزة شاهين" بإطلاق النار بشكل متعمد تجاه المشاركين خلال تشيع الشهيد حمزة.

وأوضح المصدر أن اطلاق النار كان مباشرًا تجاه المشاركين في الجنازة الامر الذي أوقع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت وسائل الاعلام اللبنانية أن الشهداء هم: الشاب محمد طه من مخيم عين الحلوة، الفتى محمد السيد من سكان المخيم، الشاب عمر السهلي من مخيم المية ومية.

يُشار إلى أن الشاب "حمزة شاهين" استشهد خلال الانفجار الذي وقع في البرج الشمالي في لبنان وقد أكدت حركة حماس أن الشهيد أحد عناصرها.

وأوضحت حركة حماس في بيان لها أن سبب الانفجار نتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا.

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